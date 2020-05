Dopo Commisso anche Lotito rischia il deferimento per colpa della… Juventus!

Di fatto il deferimento per Commisso per le sue dichiarazioni post Juventus-Fiorentina non è mai arrivato. Ad arrivare invece sono state diverse multe salate per alcuni componenti della società viola. Ora a rischiare il deferimento è Claudio Lotito, presidente della Lazio che in un’intervista a La Repubblica dello scorso 26 aprile disse: “Lazio-Juventus l’avete vista tutti“. Per questa frase la Procura federale ha aperto un’indagine, convocando il patron biancoceleste per avere chiarimenti.