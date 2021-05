Dopo De Zerbi, anche Boga dice addio al Sassuolo. Ma la Fiorentina può essere appetibile dopo le sue parole?

“Siamo in trattativa da gennaio per estendere il mio contratto, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Così abbiamo deciso insieme alla dirigenza a una cessione in estate. Dopo tre anni qui, è il momento giusto per salutare. Mi piacerebbe farlo salendo di livello”. Queste le parole e pensieri di Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo che nel corso di una intervista rilasciata a ‘L’Equipe‘ ha annunciato che questa estate dirà addio al club neroverde. “Vorrei fare un passo avanti. Se c’è la possibilità di seguire l’allenatore, perché no? Dopodiché, ciò non significa che lo seguirò ovunque. Aspettiamo di capire dove sta andando, cosa succederà alla fine della stagione. Non sto chiudendo nessuna porta”, ha detto.

Dopo queste parole è giusto chiedersi: la Fiorentina può aspirare ad un giocatore come lui? Approdare a Firenze per lui può considerarsi un passo in avanti? Se si guarda la classifica delle ultime stagioni la risposta è ovviamente negativa. Se invece si mette sul piatto la storia dei due club, Sassuolo e Fiorentina la musica chiaramente è tutt’altra. Ma ciò che conta di più è il progetto che ad un giocatore del genere potrebbe esser proposto. Il rinnovo di Vlahovic per esempio sarebbe un chiaro segnale che la Fiorentina ha voglia di migliorare ed intraprendere un futuro fatto di obiettivi più ambiziosi ed appetibili.