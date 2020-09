Dopo Firenze, il Torino cede anche all’Atalanta, che ne segna quattro all’Olimpico. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Seconda sconfitta in due giornate per il Torino di Giampaolo: dopo il k.o. del Franchi dell’esordio, arriva un’altra battuta d’arresto contro l’Atalanta di Gasperini, che era invece all’esordio. Vittoria larga per gli orobici, che hanno vinto per 4-2, rimontando lo svantaggio iniziale firmato da Belotti. Pari immediato di Gomez e poi sorpasso con Muriel e Hateboer, a fine primo tempo ancora il Gallo Belotti a riaprire una partita, chiusa infine da De Roon a inizio ripresa.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Genoa, Juventus, Napoli, Fiorentina, Milan, Verona*, Atalanta 3, Cagliari, Sassuolo 1, Roma*, Benevento, Bologna, Crotone, Inter, Lazio, Parma, Sampdoria, Spezia, Udinese, Torino 0.

*in attesa di esito del ricorso per la vittoria del Verona a tavolino