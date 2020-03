Dopo Gabbiadini, in casa Sampdoria altri 5 sono risultati positivi al COVID-19

Continuano purtroppo a crescere i positivi al Coronavirus in tutta Italia e nel mondo dello sport. In casa Sampdoria si era registrato il secondo caso di contagio che riguarda l’attaccante Manolo Gabbiadini. La società blucerchiata ha appena fatto sapere che altri 5 tesserati della Sampdoria sono risultati positivi al tampone. Quattro sono i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, mentre il quinto è il dottore Amedeo Baldari. La società genovese fa sapere che tutti stanno bene e sono attualmente in autoisolamento nelle proprie case.