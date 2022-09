Dopo gli screzi tra Empoli e Fiorentina, la Lazio è pronta all’offensiva per Parisi

Fabiano Parisi è stato uno degli obiettivi della Fiorentina per l’estate, prima che i rapporti con l’Empoli non si sgretolassero dopo il contrasto creatosi per Zurkowski e Bajrami. Il terzino piace ancora molto alla società viola, che però non potrà contare su una via preferenziale per averlo.

A tal proposito, secondo quanto scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Lazio ha acceso i fari su di lui e potrebbe uscire allo scoperto nelle prossime settimane. Di sicuro continuerà a seguire Parisi che per l’Empoli ha una valutazione di circa 12 milioni.