Dopo i casi a Cagliari e Roma, anche il nuovo bomber del Napoli è risultato positivo al Covid-19

Tornano a salire i numeri di contagiati da Coronavirus anche tra i calciatori di Serie A. Dopo che negli ultimi giorni si erano registrati casi di positività sia nella rosa del Cagliari e in quella della Roma Primavera, oggi il Napoli ha comunicato la positività di Andrea Petagna. Il nuovo attaccante azzurro è in isolamento senza sintomi e sta bene. Anche tra le file del Brescia, appena retrocesso in B è stato trovato un positivo dopo le vacanze in Sardegna.

