Dopo i festeggiamenti con l’Argentina, ritorno a Firenze in tempi record per Nico Gonzalez e Martinez Quarta

Attraverso i canali social della Fiorentina, in una diretta su Instagram, si apprende il ritorno a Firenze di Martinez Quarta e Nico Gonzalez, gli argentini che si erano recati in Qatar per assistere alla finale del Mondiale.

I due giocatori viola erano presenti questo pomeriggio al Centro Sportivo Davide Astori per allenarsi insieme alla squadra: nel dettaglio il difensore era in gruppo, mentre l’attaccante sta recuperando dall’infortunio accusato proprio con la Nazionale.