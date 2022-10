Dopo i legni, per Mandragora è ora di passare all’incasso e a Lecce arriverà l’occasione in regia

I legni, le imprecazioni, il gol comunque segnato a Edimburgo e il minutaggio cresciuto nelle ultime settimane: per Rolando Mandragora non si può dire che il trend non sia quello della crescita. Contro Lazio ed Hearts il classe ’97 ha colpito prima la traversa (con deviazione) e poi il palo, due chance nitide che potevano allungare la sua striscia sotto porta: di fatto è l’unico che trova con una certa efficacia la porta da fuori area. Situazioni nate dal suo impiego come mezzala, con Amrabat intoccabile al centro, mentre a Lecce Mandragora tornerà davanti alla difesa vista la squalifica del marocchino: posizione e dinamiche diverse naturalmente ma dopo una bella dose di sfortuna per il centrocampista sarebbe anche l’ora di passare all’incasso.