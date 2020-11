Dopo i nuovi casi di Coronavirus in casa Fiorentina, in tre rischiano di non poter raggiungere le proprie nazionali in Sudamerica

Secondo quanto riportato dalla radio cilena Radio ADN, fonti vicine a Erick Pulgar avrebbero rivelato che la Fiorentina non avrebbe dato al giocatore l’autorizzazione per volare in Cile per i prossimi impegni della sua nazionale contro Perù e Venezuela validi per le qualificazione al Mondiale in Quatar 2022. La motivazione sarebbe legata alla positività di Callejon al Covid-19. Per lo stesso motivo rischierebbero dunque la presenza con le proprie nazionali sudamericane anche Caceres e Martinez Quarta, che dovrebbero partire per l’Uruguay e l’Argentina.

