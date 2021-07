Dopo i tanti addii la Fiorentina Femminile è pronta a rinforzarsi con colpo per la difesa

Nella giornata di ieri sono stati ben quattro gli addii ufficiali in casa Fiorentina Femminile. Dopo non aver rinnovato i contratti di Cordia, Clelland, Quinn e Middag, la società viola è pronta ad accogliere Francesca Vitale, difensore classe 1992 che ha salutato il Milan. Con la maglia rossonera la Vitale ha giocato le ultime due stagioni, ma non solo (anche dal 2007 al 2012 e dal 2015 al 2018). Un rinforzo importante per la squadra femminile viola del prossimo anno.