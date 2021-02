Dopo il Manchester United un altro club di Premier League fa sul serio per Milenkovic: i dettagli

Dopo i corteggiamenti del Manchester United c’è un altro club inglese che starebbe sondando la pista per arrivare al difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Secondo quanto riferito da Mirror infatti il Liverpool avrebbe tenuto colloqui con l’entourage di Milenkovic su una possibile trattativa con la squadra viola che deve decidere come agire con il suo giocatore in vista della prossima stagione. Si parla di un affare da 30 milioni di sterline che andrebbero nelle casse viola. La Fiorentina, a quasi un anno dalla scadenza di contratto con il giocatore, potrebbe non avere altra scelta se non accettare a giugno un’offerta di questo tipo.