Dopo il poker al ‘Franchi’ la Salernitana incassa la cinquina dell’Inter. I nerazzurri consolidano il primo posto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo serale della 18°esima giornata di Serie A l’Inter vince per 5-0 in casa della Salernitana. Gara dominata dai nerazzurri che vanno a segno nel primo tempo con Perisic e Dumfries, per poi calare il pokerissimo nella ripresa con Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini. I granata incassano così un’altra bordata di gol dopo i quattro presi dalla Fiorentina nella scorsa giornata. Con questo risultato la squadra di Inzaghi sale a quota 43 mantenendo in solitaria la testa della classifica, mentre quella di Colantuono resta ultima a 8.

L’attuale classifica di Serie A: Inter 43, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus, Roma 28, Lazio 28, Empoli 26, Bologna 24, Verona, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.