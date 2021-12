Dopo il poker rifilato dalla Fiorentina, la Salernitana deve fare i conti con il futuro: senza acquirenti entro fine anno rischia l’esclusione dalla Serie A

Secondo quanto appreso dall’ANSA la Salernitana potrebbe seriamente essere esclusa dalla Serie A. Al momento infatti non sono arrivate offerte concrete per l’acquisizione del club. Il termine previsto nell’atto di costituzione del Trust granata è il 31 dicembre e non è consentita neppure l’eventuale proroga di 45 giorni per perfezionare una trattativa.

Due settimane di speranza per trovare una nuova proprietà, dopo di che il futuro della Salernitana potrebbe essere già lontano dal massimo campionato italiano.