Dopo il quattro su cinque Dazn, la Fiorentina si ‘abbona’ a Sky

Turno infrasettimanale di campionato per la Serie A e per la Fiorentina c’è il Sassuolo in casa. Una gara questa che, di fatto, segna un cambiamento, almeno in termini televisivi, per i viola.

Viene posta la parola fine, almeno per il momento al periodo Dazn: quattro delle ultime cinque partite dei gigliati sono andati in onda sulla piattaforma streaming. E adesso si apre invece un periodo targato Sky dove saranno trasmessi i match col Sassuolo appunto, ma anche con Verona, Juventus e, alla ripresa dopo le feste, con il Bologna.

Quanto a Fiorentina-Sassuolo sarà visibile su Sky Sport numero 253 del satellite, numero 284 del digitale terrestre. Ovviamente la visione sarà a pagamento.