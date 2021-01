Dopo il rifiuto alla Fiorentina Milik rischia di rimanere fermo un anno intero. Intanto in Polonia gli danno del “pensionato”

Al portale spagnolo AS ha parlato l’agente di Milik, spiegando che dopo aver rifiutato l’offerta della Fiorentina in estate, adesso il giocatore rischia di rimanere in tribuna per tutto l’anno a Napoli. Questa volta infatti sarebbe stato il club partenopeo a dire no all’offerta dell’Atletico Madrid, con l’agente del polacco che ha detto: “Ho quasi la sensazione che si preferisca perderlo a zero piuttosto che incassare cifre importanti a gennaio”.

Al Messaggero ha parlato il vice presidente della federazione calcio polacca Marek Kozminski, parlando della vicenda Milik. Queste le sue parole su di lui: “La Polonia ha bisogno di lui ma restare fermo un anno sarebbe una follia perchè con il tempo sta perdendo la condizione fisica. I peggioramenti li abbiamo notati anche all’ultimo raduno. È un giocatore forte, sano, con classe: ma che ha bisogno di tornare ad allenarsi e soprattutto di scendere in campo. Più che un calciatore adesso sembra un pensionato”.

Che l’attaccante polacco con la chiamata (poi rifiutata) della Fiorentina abbia perso il treno per l’Europeo?