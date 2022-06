Dopo il rifiuto alla Fiorentina, Romagnoli si avvicina alla Lazio: contratto da big per il prossimo ex Milan

Niente da fare per Alessio Romagnoli alla Fiorentina. Il difensore del Milan lascerà i rossoneri in questo calciomercato estivo, ma la sua destinazione, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘, è la Lazio. La trattativa tra il club biancoceleste e il centrale rossonero, il cui contratto in scadenza il 30 giugno non sarà rinnovato, va avanti ormai infatti da un paio di mesi.

Sembra che si possa giungere alla fumata bianca tra le parti già nel corso della prossima settimana. Romagnoli ha voluto subito chiarire a tutti la sua preferenza per la Lazio. Ha rifiutato, infatti, le proposte di Fiorentina e Monza. Lo stesso ingaggio richiesto dal centrale comunque sarebbe stato proibitivo per la società viola. Il club di Lotito infatti gli offrirà un contratto da 3 milioni di euro a stagione più bonus.