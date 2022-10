Dopo il rinnovo di Terracciano, la Fiorentina sta per chiudere per un altro prolungamento importante

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’avventura di Giacomo Bonaventura alla Fiorentina è destinata a proseguire anche oltre questa stagione. Le parti avrebbero infatti trovato un accordo di massima per il prolungamento del contratto per un altro anno, per una firma che durerebbe quindi fino al 30 giugno 2024.

Dopo il rinnovo di Terracciano, dunque, è n arrivo anche quello di Bonaventura. Sono giorni per limare i dettagli.