Dopo il riscatto con Italiano, il futuro di Agudelo potrebbe essere ancora allo Spezia

Un’avventura alla Fiorentina non andata bene, un obbligo di riscatto non scattato e un ritorno al Genoa in sordina. Poi il prestito allo Spezia e la rinascita con Vicenzo Italiano. Potrebbe essere ancora in Liguria, sponda bianconera, il futuro di Kevin Agudelo, ex giocatore viola ritornato a Genova dopo l’avventura a La Spezia.

Il successore di Italiano Thiago Motta lo avrebbe chiesto di nuovo con sé, dopo che le strade tra i due si erano già incontrate proprio al Genoa dove l’allenatore lo aveva fatto esordire in Serie A. I rossoblù lo vogliono cedere in prestito oneroso con diritto di riscatto.