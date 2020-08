Dopo il Verona c’è un’altra squadra di Serie A pronta all’assalto per Vlahovic

Sul suo sito ufficiale Alfredo Pedullà di Sportitalia rivela come l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic piaccia all’Hellas Verona, ma soprattutto al Parma che lo ho messo in cima alla lista per l’attacco. I ducali devono prima pensare alle cessione, alla posizione di Cornelius e a quella di Gervinho, ma ha avviato i primi contatti sia con la Fiorentina che con l’entourage del talento serbo. Prossimamente la dirigenza guidata dal nuovo ds Marcello Carli potrebbe uscire allo scoperto nel tentativo di anticipare la concorrenza.

