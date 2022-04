Sono sempre di più i calciatori e gli sportivi in genere che si affidano ai mental coach per migliorare le loro performance in campo, ovviamente non da un punto di vista fisico, ma psicologico appunto.

Tra questi possiamo mettere anche il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, che si è affidato a Nicoletta Romanazzi, diventata famosa per aver rilanciato Marcel Jacobs, diventato poi campione olimpico nei cento metri.

“Dopo Jacobs ho rilanciato Castrovilli, ora sa gestire meglio le sue risorse” questo è quello che la Romanazzi racconta stamani al Corriere Fiorentino. Intanto il buon Gaetano è tornato ad essere titolare in questa squadra impegnata a raggiungere la qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione.