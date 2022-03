Dopo Joaquin, un altro ex Fiorentina annuncia l’addio al calcio giocato

Dopo l’addio al calcio giocato di Joaquin, che appenderà gli scarpini al chiodo alla fine di questa stagione, è arrivata la stessa decisione anche da parte di un altro ex Fiorentina. Marko Marin, centrocampista viola dall’agosto 2018 al gennaio 2019, attualmente in forza al Ferencevaros in Ungheria, ha deciso di smettere con il calcio.

Con la maglia della Fiorentina, per lui il misero bottino tutto Europeo di 4 presenze e 2 reti segnate (tutte registrate in Europa League). Un’avventura non proprio fortunata a Firenze dell’ex Chelsea.