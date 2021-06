Dopo la crisi tecnica, la tifoseria della Fiorentina resta tranquilla…per ora

La crisi che ha portato alla rottura tra Gattuso e la Fiorentina è stata vissuta in modo passionale dai tifosi viola, ma solo sul web.

Fino al momento in cui scriviamo non c’è stato ancora nessun incontro chiarificatore tra i sostenitori gigliati e la società, nonostante la rabbia, almeno a livello telematico, sia esplosa in modo evidente.

C’è probabilmente un’attesa per come si evolverà la situazione prima di entrare ufficialmente in scena. La scelta dell’allenatore sarà molto importante in questo senso.