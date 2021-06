Dopo la delusione con il Monza, l’ex Fiorentina Kevin Prince Boateng è pronto a tornare alle origini

La mancata promozione in Serie A nell’ultima stagione è stata una batosta per lui e per tutto il Monza. Così l’ex attaccante della Fiorentina Kevin Prince Boateng è pronto a tornare all’estero per una nuova avventura calcistica. Secondo quanto riportato da kicker la trattativa tra il giocatore e l’Herta Berlino sarebbe ai dettagli, con il ghanese che ripartirà dunque proprio dalla squadra che lo lanciò nel calcio professionistico nel lontano 2004.