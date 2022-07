Dopo la fine del rapporto con la Fiorentina, Cosimo Fiorini proverà un’esperienza all’estero

Esperienza all’estero per un giovanissimo della Fiorentina. Cosimo Fiorini, classe 2006 e fratello dell’ex capitano della Primavera viola Mattia, passerà allo Zurigo.

Ad annunciarlo ufficialmente lo stesso club svizzero sui propri canali ufficiali. Per Fiorini un’occasione importante lontano dall’Italia, dopo il mancato accordo per prolungare con la Fiorentina il contratto scaduto lo scorso 30 giugno.

La dirigenza viola ha provato in tutti i modi a trovare un accordo, ma non c’è stato niente da fare. Fiorini, alla Fiorentina da quando aveva otto anni, ha scelto un percorso simile a quello fatto da Gnonto, per provare ad emergere prima. Si tratta di un grande talento, colonna portante della Nazionale under 16.