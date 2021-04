Dopo la Fiorentina il Sassuolo rimonta anche il Milan e sbanca San Siro. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 era in programma a San Siro la sfida tra Milan e Sassuolo, valida per il turno infrasettimanale di Serie A. La partita è finita 2-1 per il Sassuolo, che come contro la Fiorentina ha ribaltato il risultato.

Al vantaggio di Calhanoglu nel primo tempo, infatti, ha risposto nella ripresa il giovane Raspadori con una fantastica doppietta. Con questa sconfitta i rossoneri si espongono al rischio sorpasso da parte dell’Atalanta, che vincendo li supererebbe di un punto al secondo posto.

Questa la nuova CLASSIFICA della Serie A Inter 75, Milan 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 60, Lazio* 58, Roma 54, Sassuolo 49, Verona 41, Sampdoria 39, Bologna 37, Udinese 36, Fiorentina 33, Genoa, Spezia 32, Benevento, Torino* 30, Cagliari 25, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)