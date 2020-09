Dopo la Fiorentina, l’Inter ricopre di gol anche il Benevento. Prima, storica vittoria dello Spezia in Serie A – Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18 erano in programma due dei tre recuperi della prima giornata di Serie A. Al Ciro Vigorito l’Inter ha strapazzato il Benevento imponendosi per 5-2: per i giallorossi doppietta di Caprari, per la squadra di Conte sono andati in gol Lukaku (doppietta), Gagliardini, Hakimi e Lautaro Martinez. Alla Dacia Arena invece si è consumato un evento storico: lo Spezia ha infatti conquistato la prima vittoria in Serie A della sua storia, imponendosi 2-0 sull’Udinese con la doppietta di Galabinov.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Inter, Verona, Milan 6, Sassuolo, Juventus 4, Genoa, Fiorentina, Atalanta, Lazio, Benevento, Spezia, Bologna 3, Roma, Cagliari 1, Crotone, Parma, Sampdoria, Udinese, Torino 0.