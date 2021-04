Dopo la Fiorentina un’altra società “americana” di Serie A si muove verso il restyling del proprio stadio – VIDEO

In casa Fiorentina il tema stadio sta vivendo un momento di stallo, dopo che il Comune di Firenze aveva imboccato con decisione la strada del restyling del Franchi. Tra ricorsi contro il Viola Park da fronteggiare e una squadra da salvare in campionato, la nuova casa della Viola è momentaneamente passata in secondo piano. Questo almeno sul fronte mediatico, mentre si presume che Commisso non abbia mai smesso di lottare di lavorare su questo fronte.

Nel frattempo però un’altra società di Serie A ha fatto un passo importante verso la realizzazione di un nuovo impianto. Stiamo parlando del Parma, il cui presidente Krause ha promesso un nuovo stadio che “sarà il più bello d’Italia”. Anche in questo caso non si tratterebbe di uno stadio nuovo di zecca, bensì di un restyling dell’attuale Tardini. Un concept innovativo ispirato alla storia della città di Parma, il cui progetto verrà presentato entro un mese.

Vedremo se il presidente Krause riuscirà ad andare fino in fondo e realizzare i suoi progetti, oppure se si imbatterà contro i paletti della burocrazia come Commisso. Una cosa è certa: dopo la Fiorentina (e non solo) un’altra società di Serie A prova a muovere un primo, piccolo passo un futuro migliore.