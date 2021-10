Dopo la porta in faccia del Tottenham, Mendes starebbe provando a piazzare Gattuso in Premier League su una panchina ambitissima

In casa Newcastle la notizia ufficiale dell’esonero di Steve Bruce è arrivata questa mattina. Già tanti i nomi per il suo sostituto su una panchina adesso molto ambita, visto il passaggio della società inglese al ricchissimo fondo sovrano saudita. Tra questi anche l’italiano Antonio Conte, attualmente senza squadra dopo l’addio all’Inter in estate.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it però, anche Jorge Mendes starebbe provando a inserire nella corsa alla panchina il suo assistito Gennaro Gattuso. Dopo l’addio alla Fiorentina, il tecnico ex Napoli sembrava essere a un passo dalla Premier in direzione Tottenham. Decisiva poi fu la presa di posizione da parte della tifoseria degli Spurs. Nuova occasione per l’ex “allenatore viola” di approdare in Inghilterra?

In lizza ci sarebbe anche l’ex obiettivo per la panchina della Fiorentina Paulo Fonseca.