Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, lo Spezia dà ancora fiducia a Gotti. Ma attenzione anche ad altri nomi… e a due ex viola

Lo Spezia non è in una situazione positiva: la sconfitta contro la Fiorentina ha bloccato i bianconeri, non troppo distanti dalla zona retrocessione, a 9 punti in classifica. Dopo la vittoria viola al ‘Picco’, la società ha fatto le sue valutazioni e sembra voler confermare ancora l’allenatore Luca Gotti.

Come riporta Calcionews24.com, la posizione dell’attuale allenatore dello Spezia non è a rischio; tuttavia, i bianconeri starebbero valutando anche altri nomi come possibili sostituti. Oltre ad Aurelio Andreazzoli, sul taccuino ci sarebbero anche i tecnici ex Fiorentina Paulo Sousa e Claudio Ranieri.