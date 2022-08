Dopo la sfida contro la Fiorentina, la Cremonese riabbraccerà un pupillo della promozione in Serie A

La Cremonese è tornata in Serie A dopo 26 anni: potrà gridarlo alle 18:30, orario di inizio della partita contro la Fiorentina al Franchi. Adesso la concentrazione è rivolta tutta alla partita, da una parte e dall’altra, ma i grigiorossi non nascondono il sorriso sul fronte mercato.

Come riportato da Serieanews.com, la Cremonese si prepara al ritorno di Gianluca Gaetano, prodotto del vivaio del Napoli e di proprietà del club partenopeo. Il ragazzo rischia di non trovare spazio nelle gerarchie di Spalletti e, dopo aver passato due stagioni intere in grigiorosso, potrebbe sposare tornare ancora una volta a Cremona, per un altro anno.