Dopo la tripletta in Coppa Italia, Aquilani riflette sul suo futuro. Intanto il suo vice è pronto a salutare la Fiorentina

Alberto Aquilani è stato senza dubbio una delle figure più di spicco della Fiorentina in questi ultimi tre anni. I suoi passaggi, le sue geometrie in mezzo al campo ormai fanno parte del passato, ma la sua carriera da allenatore non è cominciata affatto male. Con la Primavera viola il tecnico romano classe 1984 ha conquistato in tre anni tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, attirando su di sé l’interesse di alcuni club. Il suo contratto con la società viola scade nel 2023, ma in questi giorni l’allenatore gigliato sta riflettendo sul futuro, anche di fronte alle offerte arrivate. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà la scelta di Aquilani per la prossima stagione.

Intanto a dire addio alla Fiorentina, come appreso da Fiorentinanews.com, sarà con tutta probabilità il vice di Aquilani: Marcello Quinto. Anche lui legato alla società viola fino al 2023, continuerà la sua esperienza da allenatore altrove. Che la sua decisione possa essere un indizio anche per il futuro dell’ex centrocampista gigliato? Per avere una risposta non servirà aspettare ancora molto, la Fiorentina Primavera dei record è pronta a conoscere chi sarà l’allenatore per il prossimo anno.