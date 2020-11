Dopo la valanga di gol arriva anche la convocazione a sorpresa per Pedro con il Brasile. Sostituirà… Neymar!

Inizialmente Pedro non era stato convocato per i prossimi due impegni del Brasile validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 contro Venezuela e Uruguay. L’infortunio di Neymar ha costretto il CT vedreoro Tite a chiamare anche Pedro, nonostante la stella del PSG possa farcela per la seconda partita contro l’Uruguay. Dopo i tanti gol con il suo Flamengo, arriva anche la convocazione inaspettata per l’ex attaccante della Fiorentina.

