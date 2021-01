Dopo l’affare Kokorin, lo Spartak Mosca prova a soffiare un esterno destro alla Fiorentina

Lo Spartak Mosca guarda all’Italia per diversi fronti di mercato, non solo quello di Kokorin con l’affare chiuso insieme alla Fiorentina nelle scorse ore. Il club russo ha bisogno di un esterno destro difensivo e secondo Tmw sta pensando a Kevin Malcuit, franco-marocchino del Napoli e cercato anche da Pradè. Sulla fascia destra la squadra viola ha bisogno di un giocatore a tutta fascia, non proprio l’identikit di Malcuit, che era stato seguito inizialmente salvo poi rinunciare anche a Conti. Non è certo lui comunque la prima scelta della Fiorentina.

