Dopo le cinque sostituzioni, l’IFAB approva un ulteriore cambio in caso di infortunio alla testa

Dopo la svolta del numero delle sostituzioni (che da tre sono passate a cinque), l’IFAB (International Football Association Board) ha approvato in via sperimentale un’ulteriore sostituzione in caso di infortunio alla testa del giocatore. La squadra non deve rimanere in svantaggio numerico nel caso i cui il calciatore subisca un’effettiva o sospetta commozione celebrale.

Questi i benefici spiegati dall’organo portati dalla scelta:

– impedisce al giocatore di essere esposto ad un altro trauma e alle relative conseguenze;

– mette in primo piano la salute del giocatore sopra ogni altro aspetto;

– riduce la pressione sul personale medico che così non è tenuto ad effettuare valutazioni sommarie;

– è una misura adattabile ad ogni livello del calcio, dal momento che non è richiesto un personale medico particolarmente qualificato.

Sono state inoltre confermate le cinque sostituzioni anche per la stagione 2021/22, con la prossima revisione della regola prevista nell’assemblea del 5 marzo 2021.