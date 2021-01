Dopo le polemiche in Juventus-Fiorentina, arriva il turno senza designazione per l’arbitro La Penna

Dopo le polemiche che avevano travolto la sua direzione in Juventus-Fiorentina, nessuna designazione in questa giornata di Serie A per l’arbitro Federico La Penna. Il direttore di gara della sezione di Roma infatti non è stato scelto per nessuna gara né di Serie A né di Serie B (la seconda giornata senza designazioni contando anche la serie cadetta). Una notizia che sembrerebbe confermare la volontà del designatore Rizzoli di fermare l’arbitro dopo i presunti errori commessi allo Juventus Stadium nella partita vinta per 0-3 dalla squadra di Prandelli contro i bianconeri.

