Dopo l’ennesimo rigore dubbio contro l’Empoli alza la voce: “Difficile commentare, siamo stanchi”

Questo pomeriggio, dopo il terzo rigore dubbio fischiato quest’oggi contro la Spal, il direttore sportivo dell’Empoli Accardi ha voluto esprimere tutto il suo rammarico a PianetaEmpoli.it. Queste le sue parole: “Come società abbiamo deciso di non commentare questi episodi: non ci piace, ma è difficile non farlo dopo il terzo rigore contro in una settimana. Il rigore di oggi non c’è e siamo stanchi di queste situazioni compromettenti. Ci attacchiamo alla prestazione dei ragazzi che anche oggi c’è stata in maniera importante. I ragazzi stanno crescendo, ma purtroppo possiamo solo pensare al campo e a fornire queste gare, poi però rimaniamo molto scettici sul resto. Spiace ribadirlo ma siamo arrabbiati e amareggiati per questa ennesima decisione perché palesemente non c’era fallo. Torniamo a casa con una bella prestazione ma con l’ennesimo torto che ci sentiamo sulle nostre spalle, un torto che penalizza molto il lavoro quotidiano e che intacca la classifica. Adesso ci aspetta un derby importante, ora tutte le energie e la rabbia dobbiamo metterle in campo a Pisa”.

