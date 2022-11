Dopo l’esordio europeo contro il Riga, per Distefano arriverà un’altra convocazione in prima squadra

E’ in arrivo un’altra soddisfazione per Filippo Distefano. Il giovane esterno della Fiorentina, dopo l’esordio europeo contro il Riga, è infatti pronto a prendere parte a un altro impegno della prima squadra. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, Distefano verrà convocato da Vincenzo Italiano anche per la trasferta contro la Sampdoria. Non sarà facile per lui trovare spazio, ma intanto continuerà a respirare l’atmosfera dei “grandi” in attesa, magari l’anno prossimo, di stare con loro in pianta stabile.