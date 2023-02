Dopo lo screzio con Venuti in campionato, Bonucci ci casca in Europa League… e Frey ci scherza su: “La ruota gira”

In Juventus-Fiorentina della scorsa domenica, è andato in scena un indecoroso siparietto da parte del difensore bianconero Leonardo Bonucci. Al momento dell’annullamento del gol di Castrovilli, il numero 19 della Juve si gira verso la panchina viola e urla: “Stai seduto! Stati seduto Venuti“. Ebbene, quattro giorni dopo, nel pareggio contro il Nantes, Bonucci ci ricasca… stavolta dalla parte opposta.

A tempo scaduto, l’arbitro di Juventus-Nantes ha deciso di non concedere un calcio di rigore ai bianconeri. Bonucci, dalla panchina, è entrato in campo e si è scatenato con proteste plateali. Su Twitter, dunque, l’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha colto la palla al balzo e non ha perso l’occasione di prenderlo in giro: “La ruota gira“, così commenta, ridendo.