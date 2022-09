Dopo l’umiliazione contro il Midtjylland, la Lazio rimborserà il costo del biglietto ai tifosi presenti in Danimarca

La Lazio rimborserà il costo del biglietto ai 225 tifosi andati in trasferta in Danimarca. A comunicarlo lo stesso club sui propri canali ufficiali, come risarcimento e gesto di scuse per l’umiliante 5-1 subito dal Midtjylland nella gara di ieri di Europa League.

Una decisione che fa onore alla Lazio, e decisamente rara. Provvedimento che in molti hanno chiesto venisse preso anche dalla Fiorentina, nei confronti dei tifosi che ieri hanno viaggiato fino in Turchia per assistere alla debacle della squadra di Italiano contro il Basaksehir.