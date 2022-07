Dopo Mandragora, ecco Praet. In arrivo l’offerta al Leicester

La Fiorentina è molto attiva anche a centrocampo e nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriore novità. Nel frattempo, però, in poche settimane il club di Rocco Commisso ha prima salutato Lucas Torreira, poi trattato Florian Grillitsch e infine affondato il colpo su Rolando Mandragora. Quest’ultimo, in arrivo dalla Juventus, svolgerà le visite mediche di rito nella giornata di domani.

La Fiorentina non ha certamente intenzione di fermarsi qua e nelle ultime ore ha messo nel mirino Dennis Praet, che piace da sempre al ds gigliato Daniele Pradè. Presto la società viola presenterà al Leicester un’offerta tra i sette e i nove milioni di euro per il belga, in forza al Torino nella passata stagione. In alternativa all’acquisto a titolo definitivo, la Fiorentina valuta anche l’opzione di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alle presenze.