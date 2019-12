Dopo Montella e Vergine, ora tocca a Pradè finire sotto osservazione. Il momento delicato del Direttore Sportivo

E’ tempo di cambiamenti all’interno della Fiorentina. Vincenzo Montella è stato esonerato da allenatore della squadra viola (al suo posto Giuseppe Iachini). Lascerà il club anche il responsabile del settore giovanile, Vincenzo Vergine, che ha già salutato tutti prima di partire per le feste.

E ora che succede? Succede che anche il direttore sportivo, Daniele Pradè, vivrà un periodo molto delicato. Alcune delle sue scelte non hanno dato i risultati sperati e alle porte c’è un mercato di riparazione in cui dovrà trovare delle toppe agli errori commessi. A pesare sono soprattutto i flop degli acquisti di Pedro e Lirola. Entrambi sono stati pagati molto, ma il primo è stato impiegato pochissimo e il secondo è molto al di sotto delle aspettative. Se tutto questo non avverrà e la classifica continuerà ad essere non soddisfacente, a fine stagione salterà pure l’ex dirigente di Roma, Sampdoria e Udinese, nonostante abbia firmato un contratto di due anni.