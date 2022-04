Dopo Odriozola, anche Ikoné: svaligiata la villa dell’attaccante della Fiorentina

Disavventura per il giocatore della Fiorentina Jonathan Ikonè. Secondo quanto riporta La Nazione sul proprio sito, nella serata di ieri la villa del francese sulle colline intorno a Firenze ha subito un furto. I ladri, dopo aver forzato una portafinestra, sono entrati nell’abitazione vuota e hanno messo a soqquadro le stanze, portando via tre orologi di valore tra cui un Rolex, oltre a vestiti, borse e scarpe di marca.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e scientifica, mentre sono ancora in corso le operazioni per quantificare il valore della merce rubata che dovrebbe aggirarsi intorno alle decine di migliaia di euro. Purtroppo non è la prima volta che un giocatore della Fiorentina subisce un furto in casa, visto che era già successo il mese scorso a Odriozola e due anni fa a Ribery.