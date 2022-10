Dopo otto giornate soltanto Lobotka e Milinkovic-Savic hanno fatto meglio di un centrocampista della Fiorentina

Passate otto giornate è già tempo di un primo bilancio nel campionato di Serie A. Non solo riguardo la classifica, ma anche il rendimento dei singoli giocatori. In questo la Fiorentina non eccelle, ma c’è un calciatore viola che è riuscito a mettersi in mostra nonostante le prestazioni deludenti della squadra.

Stiamo parlando di Sofyan Amrabat, che rientra tra i cinque migliori centrocampisti del campionato per media voto. Il marocchino, con una media di 6,50, si trova al terzo posto subito dopo Lobotka e Milinkovic-Savic e davanti ad Anguissa e Pereyra.