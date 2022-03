Dopo quattro partite senza vincere l’Inter esagera contro la Salernitana e torna in testa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il primo anticipo della 28° giornata di Serie A si è concluso con la roboante vittoria casalinga dell’Inter contro la Salernitana per 5-0.

Apre le danze Lautaro Martinez al 22′ su un’invenzione di Barella: la stessa asse di gioco si ripete al 40′ con il centrocampista della Nazionale Italiana che va a servire ancora l’attaccante nerazzurro per il 2-0. Al 56′ è Dzeko a servire l’assist per il terzo gol di Lautaro Martinez. L’Inter dilaga poi con i gol dello stesso Dzeko che segna al 64′ su assist di Gosens e poi al 70′ su azione di contropiede avviata da Dumfries.

Con questo risultato la squadra di Simone Inzaghi torna a vincere dopo quattro partite e sale momentaneamente in testa alla classifica a quota 58, mentre quella allenata da Davide Nicola resta ultima a 15.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter* 58, Napoli, Milan 57, Juventus 50, Atalanta* 47, Roma 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Udinese*, Sampdoria, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana* 15.

*una partita in meno