Dopo Tonali, è Chiesa l’altro obiettivo di mercato del Milan su richiesta di Pioli. Commisso ha promesso un’eventuale cessione ma…

Paolo Maldini ci prova ancora. Secondo quanto riporta SportMediaset, dopo aver soffiato Sandro Tonali all’Inter, il direttore dell’area tecnica rossonera sta lavorando per provare a battere la concorrenza ancora dei nerazzurri e della Juventus per Federico Chiesa. E’ lui il grande obiettivo del mercato del Milan, il colpo che cambierebbe realmente la posizione della formazione di Stefano Pioli sulla griglia della prossima stagione. Operazione complicata, diciamolo subito. Non solo perché il presidente viola Commisso chiedeva fino a pochi mesi fa 70 milioni per lasciarlo partire e non è un uomo con cui trattare facilmente al ribasso. Ma anche, se non soprattutto, perché servirebbe e servirà trovare una formula che permetta a tutti di guadagnarci senza esborsi immediati di denaro. Per chiarirci: la Fiorentina vorrebbe almeno 50 milioni cash e nessuno, né Milan, né Inter, né Juventus è disposto ad accontentarla. Logico quindi parlare di contropartite tecniche e di pagamenti dilazionati in uno o due anni.

