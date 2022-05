Dopo Torreira, la Fiorentina guarda ancora in casa Arsenal: nel mirino c’è Bellerin

L’avventura di Alvaro Odriozola è destinata a finire dopo appena una stagione. La società di Rocco Commisso è dunque alla ricerca di un giocatore che possa sostituire il terzino destro spagnolo, pronto a tornare al Real Madrid.

Oltre ai nomi usciti nelle ultime settimane, ne è spuntato uno nuovo. Si tratta di Hector Bellerin, laterale iberico che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Real Betis. Al termine della stagione, visto che sul contratto non c’era un’opzione per il riscatto, è tornato all’Arsenal, il club proprietario del cartellino.

I Gunners sarebbero però pronti a cederlo nuovamente, visto che Bellerin guadagna quattro milioni di euro netti a stagione (contratto in scadenza nel 2023) ed è fuori dal progetto tecnico di Mikel Arteta. La priorità dello spagnolo è quella di tornare in Andalusia, ma nelle ultime settimane sul giocatore si è mossa anche la Fiorentina. Il club di Commisso con l’Arsenal deve risolvere anche la situazione legata al futuro di Torreira.