Dopo tre vittorie consecutive la Fiorentina Femminile cade in casa per mano del Milan

È bastato un gol al Milan Femminile per espugnare il Bozzi di Firenze contro la Fiorentina. A decidere la gara ci ha pensato al ventesimo del primo tempo la rossonera Stapelfeldt con un colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere viola. Si ferma dunque qui la striscia positiva della Fiorentina che aveva vinto le ultime tre partite in campionato contro Lazio, Sampdoria e Verona.

La squadra gigliata di Patrizia Panico rimane ferma al settimo posto con 9 punti guadagnati dopo sette partite giocate.