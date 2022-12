Dopo un buon inizio di stagione, la Fiorentina Under 18 è in difficoltà: brutta sconfitta a Cesena

La Fiorentina Under 18 sta attraversando un periodo di ficcoltà: la vittoria manca da ormai 4 partite e il primo posto non è più solitario, visto il raggiungimento della vetta da parte della Roma. A Cesena, i ragazzi allenati da Papalato escono sconfitti per 2-1.

I bianconeri passano in vantaggio al quarto d’ora circa con Coveri e chiudono il primo tempo senza soffrire. I romagnoli chiudono la pratica nella ripresa con il 2-0 di Giovannini e andando vicini al tris con un palo. Inutile l’autogol a un quarto d’ora dalla fine che accorcia le distanze.