Dopo Vasquez, un altro possibile rinforzo per la difesa scompare dalla lista della spesa

La Fiorentina sta sondando tanti nomi e tante piste in ogni ruolo. La rosa attuale non dovrebbe subire una completa rivoluzione in vista della prossima stagione, ma sicuramente qualcosa cambierà. Un reparto che potrebbe essere coinvolto è la difesa, specie alla luce dell’interessamento dell’Inter, e non solo, per Nikola Milenkovic. Se la permanenza di Igor potrebbe essere più scontata, quella del serbo è abbastanza indecifrabile.

Intanto, dopo aver cancellato il nome di Johan Vasquez per la difesa viola (approdato a Cremona), un altro obiettivo è sfumato. Si tratta di Andrea Carboni del Cagliari che, nonostante la retrocessione, ha deciso di continuare a combattere per la causa rossoblù. Oggi il centrale ha rinnovato fino al 2027, spegnendo così, al momento, ogni possibilità d’acquisto da parte della Fiorentina.