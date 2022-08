Doppia assenza nella rifinitura per la Fiorentina, Italiano dovrà intervenire ancora sulla difesa

Fiorentina in campo al centro sportivo Davide Astori per svolgere la rifinitura in vista della partita contro il Twente di domani sera.

E Italiano dovrà fare a meno con tutta probabilità di un paio di giocatori, assenti a questa seduta di allenamento.

Il primo è il difensore centrale Igor, che non ha potuto prendere parte nemmeno al match contro la Cremonese a causa di un infortunio muscolare. Il tecnico viola dovrà dunque intervenire sulla difesa nuovamente per individuare il giocatore giusto da mettere al suo posto.

Il secondo è il centrocampista Zurkowski che, come già scritto da Fiorentinanews.com negli scorsi giorni, ha dovuto fare i conti con una distorsione alla caviglia occorsagli durante la partita di domenica scorsa.